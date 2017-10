PRESTON – Prins Harry heeft maandag zijn bezoek aan Lancashire afgesloten met een bezoek aan het sportcomplex van de regionale universiteit in Preston. De prins, die zelf een groot sportliefhebber is, ontmoette voetballers en rolstoelbasketballers in het sportcomplex.

Aansluitend bezocht Harry trainingen van vluchtelingen- en vrouwenteams in het Sir Tom Finney voetbalontwikkelingscentrum. De prins sprak onder anderen met de 21-jarige Sami Hary, die zes jaar geleden vluchtte van Sudan naar Engeland. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ik met hem heb gesproken, het lijkt wel een droom”, aldus Sami. “Hij behandelt je als een vriend”.