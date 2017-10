Koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte ontvangen woensdag het Nederlands vrouwenvoetbalteam.

De Oranjeleeuwinnen wonnen op 6 augustus, onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen door in de finale Denemarken met 4-2 te verslaan. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat het Nederlands vrouwenelftal Europees kampioen werd. Het EK voor vrouwen vond plaats in Nederland.

Het team wordt in de middag op het Catshuis ontvangen door minister-president Mark Rutte en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aansluitend verwelkomt koning Willem-Alexander het team op paleis Noordeinde.