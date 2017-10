“Het is tijd om goede voornemens om te zetten in actie!” Dat zei prinses Mabel maandagmorgen in de Senegalese hoofdstad Dakar bij het begin van de driedaagse internationale conferentie over het beëindigen van kindhuwelijken in West- en Centraal-Afrika. Actie is noodzakelijk. “In dit deel van de wereld komen kindhuwelijken het meeste voor. Zes van de tien landen met de meeste kindhuwelijken zijn hier”, aldus de prinses.

Uit de hele regio zijn onder meer ministers, vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties, ambassadeurs en First Ladies naar Dakar gekomen om te praten over de beste aanpak, de te nemen maatregelen en de nadelige gevolgen voor meisjes wanneer er niet snel een einde komt aan dit eeuwenoude gebruik. Zo betoogde de Nederlandse mensenrechten-ambassadeur Kees van Baar dat alleen een brede aanpak succes kan hebben.

De Deense oud-premier Helle Thorning-Schmidt zei in haar toespraak dat het maatschappelijk middenveld een cruciale rol heeft bij het ontwikkelen van nationale strategieën en het toezicht op de uitvoering daarvan. “De op twee na meest voorkomende doodsoorzaak van jonge meisjes is sterfte in het kraambed. Daarom: geen kindbruiden meer”, aldus Thorning-Schmidt namens Save the Children en de Civil Society Organisation. De ambassadeur van de Afrikaanse Unie, Olawale Maiyegun, gooide het over een andere boeg. “Zonder vrouwen kan Afrika zich niet verder ontwikkelen. Meisjes die al vroeg trouwen kunnen niet aan de ontwikkeling bijdragen.”

De Deense oud-premier kreeg in Senegal onverwacht geen gezelschap van kroonprinses Mary en de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking Ulla Tørnæs, die eveneens de ‘High-level meeting’ zouden toespreken. De Deense veiligheidsdienst oordeelde dat het te gevaarlijk was om naar Dakar te gaan, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag weten.