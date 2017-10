COX’S BAZAR – Koningin Rania van Jordanië is diep ontdaan door het lijden van de Rohingya. Dat heeft ze via sociale media laten weten tijdens een bezoek aan het vluchtelingenkamp Kutupalong in Bangladesh. Ze sprak over een “hartverscheurende” ervaring.

De koningin kwam maandagmorgen aan in Cox’s Bazar en ging meteen naar het kamp, in gezelschap van een aantal Bengaalse ministers. Rania ontmoette hulpverleners en sprak met de moslimvluchtelingen die zijn verjaagd uit Myanmar. “De wereld kijkt toe hoe deze minderheid wordt vervolgd en gediscrimineerd, zonder respect en eerbied voor humanitaire beginselen of internationale wetten”, aldus koningin Rania.

De echtgenote van koning Abdullah riep de wereldgemeenschap op om ‘snel, effectief en ruimhartig’ te reageren op het lot van de Ronhigya, en ze veroordeelde de berustende houding van de wereldgemeenschap bij ‘wat velen beschouwen als etnische zuivering van de Rohingya moslims’.