Thai massaal op de been voor afscheid koning

Hij overleed ruim een jaar geleden, maar de Thaise koning Bhumibol wordt pas donderdag gecremeerd. Het in goede banen leiden van de plechtigheden is een mega-operatie voor de Thaise autoriteiten, die miljoenen rouwende mensen verwachten in Bangkok.

Aan de plechtigheden rond de crematie, die woensdag beginnen en vijf dagen duren, ging ongeveer een jaar van voorbereidingen vooraf. De militaire regering van Thailand trok er zo’n 3 miljard baht (bijna 77 miljoen euro) voor uit. De crematieceremonie op het Sanam Luang-plein wordt bijgewoond door koningin Máxima en andere buitenlandse vorsten.

Rond dat plein kunnen tijdens de plechtigheden enkele tienduizenden mensen terecht. Rouwende Thai die achter het net vissen, kunnen ook afscheid nemen op andere plaatsen. Zo kunnen bloemen worden gelegd bij replica’s van het koninklijke crematorium of bij een van de tempels in de stad.

Enorme belangstelling

De Thaise koning overleed op 13 oktober vorig jaar na zeven decennia op de troon gezeten te hebben. Bhumibol, formeel koning Rama IX, regeerde meer dan zeventig jaar. Veel Thai kenden tijdens hun leven geen andere koning. Bhumibol werd door veel Thai als een godheid vereerd en vervulde in het politiek verhitte land een verenigende rol.

De belangstelling voor de crematie is dan ook enorm. De lokale overheid verwacht volgens de krant Bangkok Post dat zo’n 5 miljoen mensen de dagenlange plechtigheden volgen op verschillende plaatsen in de hoofdstad. Wie de ceremonie stiekem probeert te filmen met een drone, loopt het risico dat het onbemande vliegtuigje wordt “vernietigd”.

Ook toeristen moeten voorzichtig zijn. “Ga respectvol om met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze periode”, waarschuwt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Er geldt in Thailand een verbod op het beledigen van het koningshuis. Dit wordt strikt gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg.”