Prinses Mako van Japan is maandag jarig. De dochter van prins Akishino en kleindochter van keizer Akihito is 26 jaar geworden.

Mako studeerde in de zomer van 2015 af aan de universiteit van Leicester en neemt sindsdien een aantal openbare verplichtingen op zich. Zo vertegenwoordigde ze haar grootvader op een reis naar El Salvador en Honduras. Een jaar later ging ze naar Paraguay. Dit jaar vergezelde ze haar vader, de tweede zoon van keizer Akihito, op een privéreis naar Hongarije.

Begin vorige maand kondigde het Keizerlijk Hofagentschap de verloving aan van de Japanse prinses en haar studiegenoot Kei Komuro. Beiden studeerden vijf jaar geleden aan de International Christian University in Tokio.

De huwelijksvoltrekking is waarschijnlijk volgend najaar, nog voordat keizer Akihito aftreedt. Na haar jawoord verdwijnt Mako automatisch uit het keizershuis. Prinsen kunnen na hun huwelijk lid blijven, maar prinsessen verliezen door te trouwen hun positie en titel. Dat is zo geregeld in de naoorlogse grondwet.

Na de bruiloft telt het Japanse keizershuis nog achttien leden, inclusief keizer Akihito.