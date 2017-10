LONDEN – Koningin Elizabeth opent in de periode rond kerst de deuren van de koninklijke paleizen Windsor Castle en Palace of Holyroodhouse. Het laatste paleis is gedurende zes maanden van het jaar de residentie in het Schotse Edinburgh van de vorstin en haar echtgenoot prins Philip.

Windsor Castle, dat ligt in het Engelse graafschap Berkshire ten westen van Londen, opent op 24 november de deuren en gaat op 5 januari 2018 weer dicht. Het paleis zal geheel in kerstsfeer worden opgetuigd. Hoogtepunt voor de bezoekers is de bijna 7 meter hoge, geheel in goud gehulde kerstboom, die uit de tuin van het kasteel wordt gehaald. Bezoekers die in de weekeinden komen worden ook nog een getrakteerd op muziek en toneel.

In Schotland gaat het paleis Holyroodhouse op 1 december open voor het publiek. Speciale aandacht wordt hier besteed aan de koninklijke etentjes. Bezoekers kunnen zich vergapen aan rijkelijk gedekte en aangeklede dinertafels die vol liggen met antiek tafelzilver. Ook hier is een enorme kerstboom in wit en goud de blikvanger in de centrale hal. Belangstellenden kunnen tot en met 5 januari terecht in het paleis.