LONDEN – Koningin Elizabeth (91) verdiende de afgelopen drie decennia omgerekend 7,5 miljoen euro met haar racepaarden. Dat heeft de site myracing.com berekend. De Britse vorstin, die bekendstaat als een groot liefhebber van paardenrennen, kreeg zelf haar eerste pony toen ze vier jaar oud was.

In 2017 heeft Elizabeth 24 paarden in haar bezit die meedoen aan wedstrijden. Dat leverde haar tot deze week een klein half miljoen euro aan prijzengeld op. Vorig jaar deden haar paarden het nog beter, met een totaalopbrengst van 624.000 euro.

Het prijzengeld steekt de vorstin niet in eigen zak, maar gaat voor het grootste gedeelte op aan salarissen voor de trainers van de paarden. Hoeveel ze verdient met het fokken en verkopen van paarden is niet bekend.

De koningin leerde paardrijden toen ze drie jaar oud was en bleef tot op hoge leeftijd paardrijden. De eerste race-overwinning van een paard in bezit van Elizabeth was in 1949. Ze staat op nummer elf op de eeuwige ranglijst van paardeigenaren met de meeste overwinningen.