SPAKENBURG – Het streekbezoek aan Eemland is voor koning Willem-Alexander emotioneel geweest. Dat zei de koning dinsdagmiddag in Spakenburg, tijdens zijn dankwoord aan het slot van het bezoek aan de streek waar hij is opgegroeid.. “Hier liggen mijn roots, dat maakte het heel bijzonder”, zei Willem-Alexander.

Hij werd niet alleen herinnerd aan het verleden maar ontdekte ook nieuwe aspecten uit het heden. In zorg-en wooncentrum ‘De Haven’ in Bunschoten trof hij zelfs een aantal oud-personeelsleden van paleis Soestdijk, die decennia lang hebben gewerkt voor zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard. En aan de ontvangstbalie wachtte hem nog een verrassing: een oud klasgenoot van de kleuterschool in Baarn. “Heel leuk om je weer te zien”, zei Willem-Alexander.

Koning en koningin volgden dinsdag de loop van de rivier de Eem. De enige rivier die in Nederland ontstaat en in Nederland in zee uitmondt – vroeger de Zuiderzee, nu het Eemmeer. Het koninklijk bezoek “smaakte naar meer” zei gastheer, commissaris van de koning Willibrord van Beek. De koning stemde daarin lachend toe “als u weer een rivier vindt die in Nederland begint en eindigt.”

Willem-Alexander heeft met de visite aan Utrecht nu in alle twaalf provincies en streekbezoek gebracht. Dat betekent dat hij volgend jaar aan een nieuwe reeks kan beginnen.