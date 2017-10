SOEST – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagmorgen bij de start van hun streekbezoek aan het Eemland door inwoners van Amersfoort bijgepraat over de ontwikkelingen van hun snel groeiende Utrechtse stad.

Het ging onder meer over het bereiken van samenhang tussen verschillende stadsdelen, zoals nieuwbouwwijk Vathorst, het bij Amersfoort getrokken dorp Hoogland en volkswijk Soesterkwartier. Opmerkelijk voor Amersfoort, dat in bijna veertig jaar tijd van 80.000 inwoners is gegroeid naar 150.000 inwoners, is het grote aantal vrijwilligers dat er actief is.

Vanuit Amersfoort ging het koninklijk gezelschap naar de monumentale boerderij Het Gagelgat in Soest voor een volgende gespreksronde met inwoners en vertegenwoordigers van instellingen uit Soest en Baarn. Dit keer niet over de stad, maar over de ontwikkeling en behoud van het groene gebied ernaast.