STOCKHOLM – De Zweedse kroonprinses Victoria brengt op 6 december een bezoek aan buurland Finland om daar de feestelijkheden en herdenking bij te wonen ter ere van het 100-jarig jubileum van de onafhankelijkheid van het land. De oudste dochter van koning Carl Gustav en koningin Silvia zal worden vergezeld door haar echtgenoot prins Daniel.

Finland heeft eeuwenlang behoord tot het Zweedse koninkrijk. In 1809 werd Finland veroverd door Rusland. Na de oktoberrevolutie van 1917 riepen de Finnen de onafhankelijkheid uit. De onafhankelijkheid werd in 1919 voor de eerste keer gevierd, maar werd pas in 1929 een algemene feestdag.