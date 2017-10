RIYAD – De Saudi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salman heeft zich in ongebruikelijk duidelijke taal voorstander getoond van liberalisering van het ultraconservatieve koninkrijk. “We keren terug naar de gematigde islam, die open is tegenover de wereld en alle religies”, zei hij dinsdag tijdens een conferentie in de hoofdstad Riyad. Daar werd hij aangesproken op de radicale ideeën die nu nog overheersen in het land.

Kroonprins Mohammed stelde dat Saudi-Arabië voor 1979, het jaar van de bezetting van de grote moskee in Mekka door moslimextremisten, anders was.

Hij wil niet dat het olierijke vorstendom nog dertig jaar verspilt door zich bezig te houden met radicale denkbeelden. “Die gaan we onmiddellijk uitbannen, te beginnen vandaag”. De bevolking is volgens de Saudische troonopvolger, die tijdens zijn toespraak vaak werd onderbroken door applaus, toe aan een normaal leven.