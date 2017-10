AMSTERDAM – De biografie Juliana, vorstin in een mannenwereld van Jolande Withuis, wordt waarschijnlijk een televisieserie. Dutch Mountain Film en FATT Productions hebben althans met die bedoeling de rechten gekocht.

De scenaristen Alma Popeyus en Hein Schütz, die onder meer ook De maatschap schreven, willen aan de slag met het leven van koningin Juliana zoals dat door Withuis is beschreven.

Ze hebben er zin in: ,,Een heerlijk karakter om dramatisch uit te diepen, invoelbaar te maken in al haar ongerijmdheid, tragiek en heroïek”.

De koninklijke familie zal er anders over denken. Zo liet prinses Irene, de tweede dochter van Juliana, weten diep gekwetst te zijn door de biografie: ,,Wat er in het boek geschreven wordt zijn dingen die in mijn beleving en herinneringen ook niet kloppen”, zei ze kort na de publicatie in het radioprogramma Spijkers met Koppen.