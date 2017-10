Een Haagse juwelier krijgt volgende maand een tentoonstelling in het Gemeentemuseum in zijn stad. Maar het is ook niet zomaar een juwelier, het is een ‘koninklijke’ juwelier: Steltman. Honderd jaar bestaat de onderneming, die onder meer de verlovingsring vervaardigde die toenmalig troonopvolger Willem-Alexander samen met dit juweliershuis uitdacht voor zijn aanstaande bruid.

De Oranjes zijn er al lang klant. De ouders van de koning hebben er bijvoorbeeld hun trouwringen laten maken. De ontwerptekening voor de verlovingsring voor Máxima (witgoud met onder meer oranje diamant) zal te zien zijn op de expositie, die 4 november begint.

,,Steltman had de opdracht mede te danken aan het bekende diamantairsbedrijf Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, dat in 2000 een zeldzame, uit Zuid-Afrika afkomstige, oranje diamant van bijna 2 karaat had aangekocht”, vermeldt de catalogus. ,,Met het vermoeden dat er een koninklijke verloving op komst was, verkocht Asscher de diamant aan Steltman. Prins Willem-Alexander werd hiervan op de hoogte gesteld en vroeg het juweliershuis om de diamant in een ring voor zijn aanstaande te verwerken.” Steltman mocht ook weer de trouwringen maken.

Prinses Irene

Ook wordt in het Gemeentemuseum onder andere de ring getoond die prinses Irene ontving voor haar 21e verjaardag van de Federatie Goud en Zilver, de brancheorganisatie voor juweliers. Irene ontwierp de platinaring ook zelf samen met Steltman. Verder wordt het verhaal van een broche belicht die werd gemaakt voor Beatrix, die ook een van haar eerste poederdozen bij Steltman aanschafte. Er komt ook de lijn aan de orde die sieradendesigner prinses Margarita heeft ontworpen en die door Steltman in de collectie werd opgenomen.

Niet alleen het koninklijke tintje maakt Steltman interessant, maar vooral diens vakmanschap en de wijze waarop het juweliershuis inspeelde op de tijd: ,,De verschillende stijlen en materialen van honderd jaar vakmanschap laten zien hoe het sieraad meebewoog met de mode van de tijd, maar ook de functie die het sieraad daarin aannam. De Steltman-sieraden werden generaties lang gekoesterd, soms vermaakt, en speelden een belangrijke rol in families”, aldus het museum.

Er worden verschillende bijzondere bruiklenen uit particulier bezit getoond, die nog niet eerder te zien waren, belooft de Haagse kunsttempel.