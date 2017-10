Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan het jubileumsymposium van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO). Het symposium werd gehouden in Soesterberg.

Het thema was ‘de reservist in verleden, heden en toekomst’. Militairen, burgers en politici discussieerden over de rol van reservisten binnen de krijgsmacht en de maatschappij. Willem-Alexander ontving tevens het eerste exemplaar van een speciaal jubileumboek.

De KVNRO is de belangenbehartiger voor alle (aspirant-) reserveofficieren van de Krijgsmacht. De vereniging richt zich op het bevorderen van de goede betrekkingen tussen de Nederlandse bevolking en de krijgsmacht.