AMSTERDAM – Prins Constantijn is donderdag aanwezig bij CES Unveiled Amsterdam, een speciale bijeenkomst waar de belangrijkste tech- en mediabedrijven van Nederland en Europa bijeen zijn.

De prins opent de bijeenkomst in de Amsterdamse Beurs van Berlage en zal aan het eind van de middag ook het slotwoord houden. Constantijn is ambassadeur van de start-up-bedrijven in Nederland. Vorige maand werd bekend dat hij die functie anderhalf jaar langer blijft vervullen dan eerder was afgesproken.