KOPENHAGEN – Prins Harry is in Kopenhagen aangekomen voor een tweedaags bezoek aan Denemarken. Het is de eerste keer dat de Britse royal op bezoek is in het Scandinavische land.

Aan het begin van de middag bezocht Harry de Deense koningin Margrethe. De beide royals namen uitgebreid de tijd voor een fotosessie op paleis Amalienborg. Volgens de Britse en Deense pers was de sfeer ongedwongen.

Prins Harry bezoekt Denemarken in opdracht van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij moet, net als prins William en diens vrouw Catherine, met een charmeoffensief de weg effenen voor de onderhandelingen over de brexit.

De Britse prins zal verder met jongeren en Deense veteranen praten en natuurlijk neemt hij ook een kijkje bij Tivoli, de permanente kermis in Kopenhagen.