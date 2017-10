Prinses Margriet is woensdag aanwezig bij de jaarlijkse vergadering van het erebestuur van het International Paralympic Committee (IPC). De jaarvergadering vindt plaats in het Koninklijk Paleis in Stockholm, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het IPC coördineert en faciliteert de Paralympische Zomer- en Winterspelen en andere internationale wedstrijden voor topsporters met een handicap.

De missie van het Comité is om paralympische sporters in staat te stellen grote sportprestaties te leveren en om sportmogelijkheden te ontwikkelen van beginners- tot topniveau. Prinses Margriet is in 2005 toegetreden tot het erebestuur dat de missie van het IPC ondersteunt.

Op de agenda van de jaarvergadering staan onder meer de aankomende Paralympische Winterspelen in Pyeongchang in 2018.