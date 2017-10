DEN HAAG – Mark Rutte heeft woensdagavond koning Willem-Alexander bijgepraat over de formatie van het nieuwe kabinet. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Formateur Rutte heeft de koning bijgepraat over de afronding van de formatiefase. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Koning per brief laten weten dat de formateur zijn eindverslag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden en dat de Kamer volgende week woensdag en donderdag over de regeringsverklaring zal debatteren.

Hiermee staat vast dat aan alle democratische en constitutionele eisen is voldaan. De koning kan nu donderdag de nieuwe ministers en staatssecretarissen benoemen en beëdigen.