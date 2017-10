Den Haag maakt zich op voor de beëdiging van het nieuwe kabinet Rutte door Willem-Alexander. De koning beëdigt donderdag iets na 11.00 uur in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde het derde kabinet-Rutte.

Het is de eerste beëdiging van een kabinet door de vorst. Rutte II werd nog door zijn moeder Beatrix gedaan. Van de 24 bewindslieden van het nieuwe kabinet legt alleen premier Mark Rutte de eed niet af. Hij deed dat al op 14 oktober 2010 bij het begin van zijn eerste kabinet.

De ministers en staatssecretarissen moeten een in de wet vastgelegde eed of belofte afleggen. Het gaat daarin om trouw aan onder meer de koning en de grondwet. Ook mogen ze zich niet laten omkopen. Dan zeggen ze, als ze willen in het Fries: “Dat verklaar en beloof ik!” of “Zo waarlijk helpe mij God almachtig!”

Bordes

De nieuwe regering, dus de koning en de ministers, laten zich daarna op het bordes van Noordeinde fotograferen. Bij slecht weer wordt het hele tafereel verplaatst naar de voorvestibule.

Het motto van het kabinet-Rutte III van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is Vertrouwen in de toekomst. De bewindslieden houden donderdag later op de middag hun eerste ministerraad.