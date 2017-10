DEN HAAG – Precies 225 dagen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de langste formatie ooit, is het derde kabinet-Rutte donderdag op Paleis Noordeinde beëdigd. Het was voor het eerst dat dat gebeurde door koning Willem-Alexander.

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie telt 24 bewindslieden. De vijftien nieuwe ministers werden eerst beëdigd, daarna volgden de acht staatssecretarissen. Mark Rutte is de enige die op zijn post blijft zitten en hij hoefde daarom geen eed of verklaring af te leggen.

De ceremonie werd voor de tweede keer rechtstreeks op televisie uitgezonden. Dat gebeurde voor het eerst in 2012 met koningin Beatrix. Voorheen gebeurde de beëdiging in de beslotenheid van het paleis. Tien bewindslieden legden de belofte of verklaring af, terwijl de dertien anderen de eed uitspraken.

Bordesscène

Daarna volgde de bordesscène bij paleis Noordeinde, werkpaleis van de koning, om gefotografeerd te worden. Daar stonden alleen de ministers en het staatshoofd. Dat gebeurt sinds 1971 in deze vorm. De plechtigheid was niet op Huis ten Bosch omdat dat wordt verbouwd.

Later op de dag gaan de ministers en staatssecretarissen naar hun departementen voor de overdracht. Om 16.30 uur is er dan voor het eerst een ministerraad in de Trêveszaal in het ministerie van Algemene Zaken.

Vicepremiers

Rutte III telt drie vicepremiers: Hugo de Jonge (CDA), Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie). Er zijn negen bewindslieden van de VVD (zes ministers en drie staatssecretarissen), CDA en D66 tellen elk zes (vier ministers en twee staatssecretarissen) en ten slotte de ChristenUnie met twee ministers en een staatssecretaris.

Het nieuwe kabinet vervangt een coalitie van VVD en PvdA. Dat was het eerste kabinet sinds het eerste Paarse kabinet (1994-1998) onder leiding van premier Wim Kok dat zijn periode volledig uitzat.