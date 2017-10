DEN HAAG – Koningin Máxima gaat in november naar Singapore. Als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling houdt ze een toespraak op het Singapore Fintech Festival.

De Monetaire Autoriteit (MAS) en de Bankenassociatie (ABS) van Singapore organiseren de conferentie van 13 tot en met 16 november. Ruim 13.000 deelnemers uit zestig landen praten over technologische toepassingen in de verbetering van toegang tot financiële diensten.

Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op het belang van technologische innovaties die de toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen of pensioenen verbeteren. Dat is hard nodig want nog steeds hebben ruim 2 miljard mensen dat niet. Een betere toegang is belangrijk voor de ontwikkeling van de economie en de armoedebestrijding. De koningin zal ook een rondetafelgesprek leiden over fintech en inclusieve financiering.

In september 2009 werd Máxima speciaal pleitbezorger van secretaris-generaal van de VN. Zij adviseert in deze functie de secretaris-generaal over toegang tot financiële diensten en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken.