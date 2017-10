AMSTERDAM – Nederland heeft volgend jaar weer een eigen paviljoen op de grootste techbeurs ter wereld. Vijftig kleine, jonge bedrijven kunnen zich op de CES in het Amerikaanse Las Vegas, die in januari wordt gehouden, laten zien aan de rest van de wereld. De delegatie zal worden geleid door prins Constantijn, leider van de StartupDelta.

Op een congres in Amsterdam zijn de namen van de vijftig deelnemende bedrijven donderdag bekendgemaakt. Die houden zich onder meer bezig met gezondheid. Het Nijmeegse MindAffect is zo’n bedrijf. Het heeft een programma gemaakt voor mensen met ALS, een dodelijke zieke van de zenuwcellen die spieren aansturen. Zij kunnen met het programma hun hersensignalen gebruiken om te communiceren, wanneer mond en handen daar niet meer toe in staat zijn.

Ninthway uit het Drentse Zwinderen mag in Las Vegas zijn zorghorloge laten zien. Dat meet de hartslag en temperatuur van de drager, ziet of iemand valt en kan alarm slaan. De slimme handschoenen van Adjuvo uit Delft kunnen vingers aansturen, als steun voor mensen met een beperking. Maar de handschoenen kunnen ook worden gebruikt voor virtual reality: zodra je bijvoorbeeld in een virtueel spel iets vastpakt, remmen de handschoenen de vingers af, waardoor het voelt of het echt is.

Milieu

Andere bedrijven richten zich op het milieu. Zo wil Lightyear uit Helmond een zonneauto op de markt brengen. Het bedrijf is opgericht door studenten van de TU Eindhoven die hebben meegedaan aan een grote zonnerace in Australië. Solarus uit Venlo maakt zonnecollectoren, Hyko en Cohere uit Amsterdam willen mensen helpen elektriciteit te besparen.

Drie bedrijven willen mensen een betere nachtrust bezorgen. Andere bedrijven hebben producten voor baby’s en pas bevallen vrouwen. Bedrijven als Picoo uit Waalre en Wanderwatch uit Tilburg willen techniek gebruiken om kinderen meer buiten te laten spelen. En het Rotterdamse Invi heeft een veiligheidsarmband ontwikkeld. Wie zich bedreigd voelt, kan daaraan trekken, zodat een stank vrijkomt. Die komt tot honderd meter ver en blijft uren hangen. Dat moet een belager afschrikken. “Een keer te gebruiken”, zeggen de ontwikkelaars er wel bij.