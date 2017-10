BANGKOK – Met een plechtige processie is de as van de overleden Thaise koning Bhumibol vrijdag naar het grote paleis in Bangkok gebracht, de voormalige koninklijke residentie. De begrafenisprocessie met honderden militairen en hovelingen werd geleid door de nieuwe koning Maha Vajiralongkorn.

Het lichaam van zijn vader, die in oktober 2016 op 88-jarige leeftijd is overleden, is de afgelopen nacht in een speciaal daarvoor geconstrueerd crematorium verbrand. De begrafenisceremonies, die volgens een eeuwenoud ritueel plaatsvinden, duren nog tot zondag.

Donderdag woonden meer dan 200.000 mensen de verschillende processies langs de weg bij. De resten van de overleden koning zullen in twee tempels worden bewaard. Met het einde van de ceremonies in het weekeinde is een éénjarige rouwfase voorbij.

Zaterdag volgt nog een ceremonie in het paleis. Zondag worden de overgebleven beenderen als relieken opgeslagen in het paleis. De as wordt naar twee boeddhistische tempels in Bangkok overgebracht.