BRUSSEL – Koning Filip en koningin Mathilde van België maken zich op voor het staatsbezoek aan India dat volgende week zondag begint. Op het programma staan verschillende activiteiten in New Delhi en Mumbai.

Het Belgische koningspaar reist af naar India op uitnodiging van de Indiase president. Onder anderen de Belgische minister Didier Reynders van Buitenlandse Zaken reist met het koningspaar mee. Het staatsbezoek in India duurt tot 11 november.

In maart dit jaar brachten Filip en Mathilde een staatsbezoek aan Denemarken. Volgens Belgische gewoonte is het volgende staatsbezoek aan een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie. In 2015 was het paar in China, vorig jaar was Japan de bestemming.