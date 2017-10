GILZE-RIJEN – Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Het werkbezoek stond in het teken van het gebruik van simulatoren bij de helikoptertraining van militairen en de samenwerking tussen Defensie en civiele partijen.

De koning begon zijn werkbezoek in het Defensie Helikopter Commando, waar hij uitleg kreeg over de training met vliegsimulatoren. Door gebruik te maken van simulatoren kunnen helikopterbemanningen hun echte vlieguren effectiever benutten voor complexe trainingen, zoals gezamenlijke missies met landmacht- of marinierseenheden met meerdere helikopters tegelijkertijd. Simulatortrainingen hebben het voordeel dat ze niet worden belemmerd door externe factoren zoals de weersituatie, verboden vlieggebieden en milieubeperkingen.

Aansluitend bezocht de koning Gate2, waar hij een training met een Hercules transportvliegtuig-simulator bekeek. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding langs een aantal civiele partners die hier gevestigd zijn en een gesprek met betrokken ondernemers en medewerkers van Defensie.