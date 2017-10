ROME – Koningin Margrethe van Denemarken is op bezoek in Rome. Ze is in de Italiaanse hoofdstad ter ere van de vijftigste verjaardag van het Deense culturele instituut Accademia di Danimarca.

De vorstin maakte vrijdag samen met burgemeester Virginia Raggi van Rome een wandeling door stadspark Villa Borghese en het naastgelegen museum. Daarna stond een lunch met de Italiaanse president Sergio Mattarella op het programma.

Donderdag nam de 77-jarige Margrethe al een kijkje bij het Forum van Caesar, onderdeel van het Forum Romanum. Daar gaf ze het startsein voor een archeologische opgraving. Volgens de Deense ambassade in Italië gaat het om de meest prestigieuze opgraving ooit waaraan Deense archeologen hebben meegewerkt. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Carlsberg Foundation, een fonds van de Deense bierbrouwer Carlsberg ter bevordering van wetenschap en cultuur.

Voor zaterdag staat een bezoek aan het historische stadje Tarquinia gepland, dat door UNESCO is uitgeroepen tot werelderfgoed. De Deense vorstin is bijzonder geinteresseerd in archeologie. In haar jonge jaren hielp Margrethe zelf mee bij opgravingen naar resten van de Etrusken in Centraal-Italië.