BANGKOK – De overblijfselen en de as van het lichaam van de Thaise koning Bhumibol die waren overgebleven na zijn crematie zijn vrijdagochtend in Bangkok verzameld tijdens een religieuze ceremonie. Bhumibols zoon koning Vajiralongkorn leidde de ceremonie.

Thai konden live op televisie volgen hoe Vajiralongkorn heilig water over de resten van zijn vader sprenkelde. Dit symboliseert het doven van het vuur. Vervolgens werden de botten gezegend door de leider van de boeddhistische monniken. Hierna gingen de overblijfselen in een processie naar het koninklijk paleis.

Zondag worden de overgebleven beenderen als relieken opgeslagen in het paleis. De as wordt naar twee boeddhistische tempels in Bangkok overgebracht.

De crematieceremonie vond donderdag plaats op het Sanam Luang-veld. Daar staat het ruim 50 meter hoge koninklijke crematorium. Honderdduizenden Thai zijn naar de hoofdstad gekomen voor de vijf dagen durende plechtigheden rond de crematie.