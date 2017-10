ROME – Koningin Margrethe van Denemarken sluit zaterdag haar bezoek aan Italië af. Dat doet de Deense vorstin in het stadje Tarquinia in de provincie Viterbo. Ze werd in het gemeentehuis welkom geheten door de burgemeester van de stad en bewonderde de fresco’s in de oude raadszaal.

Ook bezocht Margrethe het Palazzo Vitelleschi, met daarin het Nationaal Museum van Tarquinia. Het archeologisch museum bevat een belangrijke collectie Etruskische sarcofagen, vazen en munten. In een aparte zaal worden de twee gevleugelde paarden (‘i cavalli aleati’) tentoongesteld, een belangrijk kunstwerk van een etruskische kunstenaar uit de vierde eeuw voor Christus, en het symbool van de stad Tarquinia.

Aan het einde van de middag bezocht Margrethe buiten de stad de necropolis van Tarquinia. Het woord necropolis wordt vooral gebruikt voor begraafplaatsen vlak bij het centrum in oude beschavingen, in dit geval de Etruskische maatschappij. De Etruskische necropolis omvat zesduizend graven, waarvan tweehonderd fresco’s bevatten.

De Deense vorstin is bijzonder geïnteresseerd in archeologie. In haar jonge jaren hielp Margrethe als prinses zelf mee bij opgravingen naar resten van de Etrusken in Centraal-Italië. Dat deed ze samen met haar grootvader, de Zweedse koning Gustav IV Adolf.