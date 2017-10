SCHIPHOL – Voor het laatst is een Fokker 70 van de KLM volgens schema aangekomen op Schiphol. Het toestel, met een beeltenis van luchtvaartpionier Anthony Fokker op de staart, kwam uit Londen.

De bekendste piloot van de Fokker 70 is koning Willem-Alexander. Eerder dit jaar werd bekend dat hij al jaren anoniem voor de KLM op de toestellen vliegt om zo aan zijn jaarlijkse vlieguren te komen. De koning bestuurde ook regelmatig zelf het regeringsvliegtuig, tot voor kort eveneens een Fokker 70.

KLM neemt afscheid van de Fokkers omdat het onderhoud van de intussen verouderde vliegtuigen een dure grap is geworden. De maatschappij heeft ze ingeruild voor toestellen van Embraer uit Brazilië. KLM had ooit 26 Fokkers in de vloot. Daar zijn er zeven van over.