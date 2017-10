Carl Philip opent onderwijsbeurs in Stockholm

Prins Carl Philip heeft maandagochtend Skolforum geopend, een grote onderwijsbeurs in Stockholm. Geef iedereen dezelfde kans voor gelijkwaardig onderwijs is het thema van de tweedaagse bijeenkomst.

Skolforum is een jaarlijkse beurs voor onderwijspersoneel uit heel Zweden. Ze discussiëren over belangrijke onderwijsvraagstukken, maken kennis met nieuwe, vaak digitale, leermiddelen en kiezen leraren van het jaar in diverse categorieën.