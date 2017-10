AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander woonde maandagavond de aftrap bij van de jubileumcampagne Luister naar de toekomst, van SIRE. De Stichting Ideële Reclame, die vijftig jaar bestaat, presenteerde de campagne ‘Wij zijn zeventien en wij hebben je wat te zeggen’ maandag in het Tropenmuseum in Amsterdam.

“Ons vijftigjarig bestaan is een mooi moment om het woord aan de nieuwe generatie te geven: zeventienjarigen. Deze generatie bepaalt hoe onze maatschappij er straks uit komt te zien”, zei SIRE-directeur Lucy van der Helm. “Een toekomst die er wat hun betreft rooskleurig uitziet. Deze jongeren hebben echt wat te zeggen, ze verdienen een podium.”

In een minidocumentaire van twee minuten komen jongeren aan het woord over onderwerpen als klimaat, zorg, immigratie, sociale zekerheid en arbeid. De twee minuten durende film wordt maandagavond uitgezonden op een groot aantal Nederlandse televisiezenders en is ook een week lang in de bioscoop te zien.

Naast de minidocumentaire en traditionele tv-commercials heeft SIRE dertig video’s geproduceerd met uitgebreide interviews met de jongeren over één specifiek onderwerp. Die zijn te zien op de website luisternaardetoekomst.nl.