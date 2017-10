Stichting Ideële Reclame (SIRE) viert maandag haar vijftigjarig jubileum. Koning Willem-Alexander woont het feest bij.

Sinds de oprichting in 1967 heeft SIRE in totaal 113 campagnes gevoerd. De bekendste is Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Doel van de campagnes is om maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken en Nederlanders aan het denken te zetten.

Andere campagnes behandelden thema’s als eenzaamheid, pesten, dyslexie, kindermishandeling en het werk van pleegouders. De meest recente campagne Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn is de meest controversiële van de afgelopen jaren.

Voor de jubileumviering in het Tropenmuseum in Amsterdam zijn driehonderd gasten uitgenodigd. Tijdens het officiële programma blikt Frits Baylé terug op vijftig jaar SIRE en houdt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een toespraak. Directeur Lucy van der Helm van SIRE presenteert het thema van de jubileumcampagne.