LAGOS – Koningin Máxima steekt deze dagen de Britse prins Andrew naar de kroon. De tweede zoon van koningin Elizabeth heeft in de Britse media de bijnaam ‘Air Miles Andy’. Dit vanwege het gemak waarmee hij het vliegtuig pakt en door zijn eerdere werkzaamheden als ambassadeur van de Britse handel en industrie. De afgelopen twaalf maanden vloog Andrew al 160.000 kilometer, berekende de Daily Express.

Koningin Máxima komt maandag met haar reis naar Nigeria op 48.000 kilometer in tien dagen. Ze was namelijk voor vakantie en familiebezoek in Argentinië, op streekbezoek in het Eemland, bij de crematieplechtigheid van koning Bhumibol in Thailand en dinsdag begint een driedaags VN-bezoek aan Nigeria, waar ze maandagavond wordt verwacht. Vier continenten in zo’n korte tijd, dat doet zelfs prins Andrew, die net als de koningin vorige week on Bangkok was, haar niet na.

Anders ook dan Andrew beperkt Máxima haar buitenlandse verblijf tot het minimum. Bij de meeste VN-reizen arriveert ze in de vroege ochtend, gaat meteen twee of drie dagen non-stop aan de slag om meteen na het laatste programmaonderdeel naar huis te vliegen.

Toeters en bellen blijven achterwege, maar dat heeft ook te maken met het andere werk. Als Brits handelsreiziger kon Andrew recepties en diners niet overslaan terwijl koningin Máxima alleen maar besprekingen en rondetafelgesprekken op de agenda heeft staan.