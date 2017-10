Prinses Mabel krijgt zaterdag tijdens een benefietgala in Berlijn ten behoeve van de Deutsche AIDS Stiftung de ‘World without Aids Award’. Die is haar toegekend voor de ‘niet aflatende inzet’ in de wereldwijde strijd tegen aids en hiv. Ook Michel Sidibé van UNAIDS krijgt de onderscheiding. Eerder kregen onder anderen Bill en Melinda Gates en Jean Paul Gaultier de prijs.

Prinses Mabel heeft zich zowel tijdens haar werkzaamheden voor de Open Society Foundation en de door Nelson Mandela bijeengebrachte Elders, de raad van ‘wijze staatslieden’, beziggehouden met de strijd tegen aids. Zo sprak ze in 2004 in Thailand tijdens het Wereld Aids Congres in Thailand en is ze bijna elk jaar te gast bij het Amsterdam Diner. Ook in haar huidige werk voor Girls Not Brides, dat strijdt tegen kindhuwelijken, zijn hiv en aids een terugkerend thema.

Het Duitse benefietgala, het Opera Gala geheten, wordt voor de 24e keer gehouden en geldt als een van de belangrijkste liefdadigheidsevenementen op de Duitse sociale kalender. Plaats van handeling is de Deutsche Oper in Berlijn, waar plek is voor 2000 gasten.