Kleur is teruggekeerd in de straten van Thailand. De bevolking heeft toestemming gekregen om weer alle kleuren van de regenboog te dragen nu de rouwperiode voor de vorig jaar overleden koning Bhumibol officieel voorbij is. Alleen rood blijft een verdachte kleur omdat aanhangers van de door een staatsgreep verdreven premier Thaksin Shinawatra dat als partijkleur hebben.

Zondagavond is al meteen begonnen met het weghalen van alle zwart-witte draperieën, spandoeken en andere versieringen en tekenen van rouw die het afgelopen jaar het straatbeeld bepaalden. De Thai geloven dat het ongeluk brengt om na het einde van een rouwperiode dit nog lang te tonen.

Ook de media gingen weer over op full-colour, hetgeen in de maand voor de crematie van de koning aanvankelijk helemaal niet was toegestaan, en later slechts met mate. Het speciaal gebouwde crematorium en de bijbehorende gebouwen op Sanam Luang, het veld naast het Koninklijk Paleis, blijven nog een maand staan. De Thai kunnen er de hele maand november een kijkje nemen. Daarna wordt alles afgebroken, al worden veel beelden en andere bijzondere elementen geschonken aan tempels om daar te worden opgesteld.

Nu is het wachten op de aankondiging van de datum waarop koning Vajiralongkorn wordt gekroond.