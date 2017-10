UKKEL – Delphine Boël wil geen verbitterde vrouw zijn of worden. Ze geeft haar leven daarom een positieve wending. ,,Positief staan in het leven is een weloverwogen keuze. Mijn hemeltje, als iedereen door liefde geobsedeerd zou zijn, creëerden we een perfecte wereld”, zegt de buitenechtelijke dochter van de Belgische koning Albert II dinsdag in een interview met Het Nieuwsblad.

De omslag is te zien in haar kunst. De schuttingwoorden, kroontjes en Belgische vlaggen – symbolen van de strijd om het vaderschap van koning Albert erkend te krijgen – hebben plaats gemaakt voor ‘love’. Delphine Boël exposeert vanaf half november onder de noemer ‘Obsessed with love’ in WM Gallery in Antwerpen. ,,Ik sta op een tweesprong in mijn leven. Ofwel word ik een verbitterde vrouw, die alles en iedereen haat. Ofwel kies ik ervoor te leven in de blije liefde”, motiveert ze haar keuze.

Boël (49) neemt afstand van de jaren waarin ze ook in haar kunst uiting gaf aan rancune jegens haar natuurlijke vader. ,,Ik ben een autobiografische artieste die via haar kunst zichzelf uitdrukt. In die periode was er veel gebeurd.” Haar bestaan was toen net onthuld, ze was net verhuisd naar België, kreeg haar eerste kind en stuitte op onwil bij Albert, die haar niet langer wilde spreken. Uiteindelijk sleepte ze de koning voor de rechter om een vaderschapstest af te dwingen, maar de rechter steunde haar verzoek niet.

Rustiger

Met haar vijftigste verjaardag begin volgend jaar in het verschiet, is ze naar eigen zeggen rustiger geworden. ,,Ik besef dat niet alles meer evident is. Ik heb nog steeds mijn jeugdige energie, maar ik moet ook al nadenken over mijn oude dag. Ik haat ouder worden. De rimpels neem ik er met plezier bij, maar ik ben bang dat ik op een dag niet meer fit genoeg ben om te doen wat ik graag doe: elke dag gaan joggen, feesten, vrienden ontmoeten”, aldus Delphine in de Vlaamse krant.

De verhuisplannen die ze enkele jaren geleden had, om terug te keren naar Engeland waar ze opgroeide, zijn van de baan, zo laat ze ook weten.