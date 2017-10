LAGOS – Koning Willem-Alexander en ‘koningin-moeder’ Beatrix krijgen de groeten en beste wensen van de gouverneur van de Nigeriaanse deelstaat Lagos, Akinwunmi Ambode. Die nam dinsdagmiddag royaal en breedsprakig de tijd om ‘koningin Máxima van het Koninkrijk Nederland’ welkom te heten in zijn bestuurskantoor in Ikeja, op het vasteland van de miljoenenstad Lagos.

Hij prees de koningin voor alles dat ze in haar rol als pleitbezorger van de VN doet “voor de mensheid”. Ambode vond het prachtig dat Máxima na vijf jaar was teruggekomen naar Lagos, maar wenste dat ze langer zou blijven. De gouverneur wist zich verzekerd van een uitgebreid gehoor want de Nigeriaanse media waren massaal opgekomen voor de ontmoeting van koningin en gouverneur.

Máxima hield haar praatje kort en zakelijk en prees Ambode voor het bevorderen van een wet die iedereen in de deelstaat verplicht tot een ziektekostenverzekering. Een vanzelfsprekendheid in Nederland maar in Nigeria heeft maar 2 tot 5 procent van de bevolking zo’n verzekering. Lagos wil daar binnen de staat verbetering in brengen en de gouverneur heeft ook gezorgd dat het armste deel van de bevolking de verzekering gratis krijgt.

De koningin had eerder op de dag in een ziekenhuis gezien hoe dat met hulp van onder meer PharmAccess snel en efficiënt zou kunnen. Gouverneur Ambode legde uit waarom het belangrijk is om iedereen onder een beschermende paraplu te brengen, en dat toegankelijkheid tot financiële diensten – het werk waar de koningin zich voor de VN mee bezighoudt – essentieel is wil Nigeria vooruitgang maken. “Dank dat u dit werk doet”, zei de gouverneur.