UTRECHT – De Protestantse Kerk in Nederland staat dinsdagavond met een landelijke viering in Utrecht stil bij de betekenis van de Reformatie en het protestantisme in Nederland. Ook Koning Willem-Alexander is aanwezig.

Aanleiding voor de viering in de Domkerk is dat het vijfhonderd jaar geleden is dat Maarten Luther met zijn 95 stellingen kwam, wat leidde tot de Reformatie en daarmee de oorsprong van het protestantisme. Ook vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen wonen de landelijke viering bij.

Luther zou op 31 oktober 1517 zijn stellingen tegen de praktijk van de katholieke kerk op de deur van de Slotkerk in het Duitse Wittenberg hebben gespijkerd. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren eerder dit jaar in de beroemde Slotkerk. Tijdens het werkbezoek aan onder meer de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt stond het koningspaar in februari stil bij vijfhonderd jaar Reformatie.