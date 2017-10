LAGOS – Koningin Máxima begint dinsdag aan een driedaags werkbezoek aan Nigeria. Ze arriveerde maandagavond in Lagos, de grootste stad van land.

In Nigeria heeft minder dan de helft van de bevolking toegang tot financiële diensten. In delen van het land is het slechts 24 procent. Het Afrikaanse land heeft in 2012, toen Máxima er ook al op bezoek was, een nationaal plan gelanceerd om het aantal inwoners dat de mogelijkheid heeft een bankrekening te hebben, geld over te maken of een verzekering af te sluiten belangrijk te verhogen. De koningin komt nu onder meer kijken welke vorderingen zijn gemaakt, hoe het proces kan worden versneld en waaraan verder aandacht moet worden besteed.

De koningin heeft een volgepakt programma in Lagos en de hoofdstad Abuja. Op de agenda staan onder meer ontmoetingen met de gouverneurs van een aantal deelstaten en vicepresident Yemi Osimbajo. Een treffen met president Muhammadu Buhari wordt nog voorbereid. Ook maakt Máxima een paar uitstapjes in beide steden om in de praktijk te zien hoe betere financiële toegankelijkheid en toegang tot verzekering mensen kan helpen een beter bestaan op te bouwen.