LAGOS – Koningin Máxima neemt een notitieblok vol aantekeningen en vragen mee naar Abuja, de hoofdstad van Nigeria. Daar heeft ze woensdag en donderdag besprekingen met tal van Nigeriaanse autoriteiten, van president en vicepresident tot gouverneur van de Centrale Bank en minister van Financiën.

De aantekeningen maakte de koningin dinsdag tijdens haar uitgebreide veldbezoek in Lagos, waar haar ook werd gevraagd om een aantal dringende zaken onder de aandacht te brengen van met name de baas van de Central Bank of Nigeria, Godwin Emefiele. “Ik zal het proberen”, beloofde Máxima haar gesprekspartner.

Het verzoek kwam tijdens een gesprek bij Lidya, een startende instelling die op laagdrempelige wijze, binnen een dag online leningen verstrekt aan ondernemers die door de banken worden genegeerd. Het gaat soms slechts om 50 euro, maar dat kan voor een verkoopster van vis het verschil betekenen tussen uitbreiding van de zaak of blijven ploeteren.

Obstakels

Máxima hoorde daarvan een aantal voorbeelden, maar toen ze doorvroeg, leerde ze ook dat er nog veel obstakels zijn bij de verdere introductie van mobiel bankieren en aanverwante diensten. “De regulering door de Centrale Bank is geheel gericht op traditionele banken, en die proberen hun marktaandeel te bewaken”, werd de koningin verteld.

Wil vooruitgang worden gemaakt bij het toegankelijk maken van financiële diensten, dan moet ook de Centrale Bank meer zijn best doen, was de boodschap die Máxima in haar hoedanigheid van VN-pleitbezorger op dat gebied, meekreeg. Ze beloofde het te zullen aankaarten. “Daarvoor zijn we hier”, aldus de koningin die tijdens de veldbezoeken theorie en praktijk aan elkaar kan toetsen.