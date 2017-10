LAGOS – Koningin Máxima begint dinsdagmorgen haar driedaagse VN-werkbezoek aan Nigeria in het ziekenhuis. In het Subol Hospital krijgt ze een demonstratie van de aanschaf en het gebruik van een ziektekostenverzekering. Dat gaat geheel digitaal, en met hulp van het Nederlandse PharmAccess.

In Nederland is een verzekering verplicht, maar in Nigeria is een verzekering eerder een uitzondering. Lagos, de grootste deelstaat van het land met zo’n twintig miljoen inwoners, wil voor iedereen naar Nederlands voorbeeld een verplichte basisverzekering. Voor het armste deel van de bevolking wordt die verzekering betaalt door de deelstaat, de Lagos State Health Insurance.

Met een intakegesprek wordt gekeken of iemand aan de voorwaarden voldoet. Om administratieve rompslomp en kosten te besparen, wordt de aanvraag digitaal verwerkt en bij aanname krijgt de verzekerde op zijn mobieltje een bevestiging. Het telefoonnummer is meteen ook het polisnummer, en daaraan zijn ook de patiëntgegevens gekoppeld.

Inkijkje in werkwijze

Máxima krijgt onder meer te zien hoe de intake in zijn werk gaat, en hoe een dokter de data van een patiënt ook weer digitaal verwerkt. Toegang tot verzekeringen is onderdeel van het bredere streven naar betere toegankelijkheid tot financiële diensten voor de hele bevolking, inclusief bankzaken, leningen en sparen.

De koningin zet zich sinds 2009 namens de Verenigde Naties in om dat wereldwijd te bevorderen en regeringen, centrale banken en andere instellingen advies te geven en te helpen.