Koningin Máxima is dinsdag in miljoenenstad Lagos begonnen aan haar dertiende uitgebreide werkbezoek voor de Verenigde Naties sinds de troonswisseling in 2013. Eerder ging Máxima onder meer naar Colombia en Peru, Ethiopië en Tanzania, naar Indonesië, de Filipijnen en Vietnam.

Het is niet de eerste keer dat Máxima in Nigeria is. De regering had haar in 2012 ook al een keer uitgenodigd om te helpen bij het op de rails zetten van een nationaal plan voor het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Nigeria, het Afrikaanse land met de meeste inwoners, loopt daarin achter. Ook in vergelijking met andere landen op het continent.

De koningin kreeg bij haar eerste uitstapje in Lagos te maken met scherpe veiligheidsmaatregelen. Tientallen agenten en militairen waren op de been om de koningin en haar gezelschap te beschermen. Net als in eerder bezochte miljoenensteden als Dhaka, Manila en Jakarta, kon het gebruikelijke verkeersinfarct alleen worden omzeild dankzij het gewapende escorte dat de weg gedeeltelijk vrijmaakte.

Go slow

Tot frustratie van medeweggebruikers die de gebruikelijke files – ‘go slow’ geheten – nog langer zagen worden. “Normaal kun je in Lagos misschien anderhalve afspraak afwerken, maar met het escorte erbij ging het snel”, aldus een geroutineerde verkeersdeelnemer uit het koninklijk gevolg.

Máxima is overigens maar één dag in de met naar schatting 22 miljoen inwoners grootste stad van Nigeria. Dinsdagavond vliegt ze door naar de hoofdstad Abuja. “Jammer dat u niet langer blijft en kunt genieten van de gastvrijheid in onze kosmopolitische stad”, zei een enigszins teleurgestelde gouverneur Akinwunmi Ambado van de deelstaat Lagos. “Maar misschien komt u nog eens terug.”