Schooljeugd zingt koningin toe in Lagos

LAGOS – De kinderen van de Nederlandse school in Nigeria zongen dinsdagmiddag hun kelen schor in afwachting van koningin Máxima. Die lunchte op de eerste dag van haar VN-werkbezoek aan Nigeria tussen haar afspraken door op de residentie van de Nederlandse ambassade in Lagos.

Buiten het hek wachtte de schooljeugd met de zelf verzonnen evergreen ‘Welkom in Nigeria’, die als een vastgelopen grammofoonplaat met veel enthousiasme werd herhaald en herhaald.

De koningin liet zich daarop verleiden om bij vertrek naar haar afspraak bij de gouverneur van de deelstaat Lagos even naar buiten te lopen, onder het waakzaam oog van tientallen zwaar bewapende militairen, beveiligers en agenten. Máxima dankte voor het welkomstlied en maakte een praatje met de kinderen die blij waren met dit buitenkansje om de koningin van dichtbij te zien.

Máxima stelde voor het liedje nog één keer in te zetten, terwijl ze naar haar gereedstaande auto liep. Dat vond de schooljeugd goed, maar dan moest de koningin wel beloven om te zwaaien. En zo geschiedde.