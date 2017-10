Prins Charles en Camilla zijn dinsdag in Singapore getrakteerd op een officiële welkomstceremonie. De prins van Wales inspecteerde na aankomst de erewacht.

In het presidentieel paleis Istana volgde een ontmoeting met de recent gekozen president Halimah Yacob van de stadstaat. Ook hadden Charles en Camilla een ontmoeting met premier Lee Hsien Loong en zijn vrouw Ho Ching.

Daarna legden Charles en Camilla een krans bij het oorlogsmonument. Camilla bracht een bezoek aan een school. Charles en Camilla blijven tot donderdag in Singapore, daarna reizen ze door naar Maleisië, Brunei en India.

Charles was in 1979 voor het laatst in Singapore, Camilla is er voor het eerst op officieel bezoek.