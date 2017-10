Kate mag dan zwanger zijn, dat weerhield de vrouw van prins William er dinsdag niet van om kinderen uit te dagen voor een potje tennis. De hertogin van Cambridge, die in verwachting is van haar derde kind, kwam in sportieve kleding naar het National Tennis Centre in de Londense wijk Roehampton.

Kate is beschermvrouw van de All England Lawn Tennis & Croquet Club. Ze nam die taak in december over van koningin Elizabeth die 64 jaar lang beschermvrouwe was. Doel van de organisatie is om meer mensen te interesseren voor de tennissport.

Kate sloeg een balletje met kinderen van de campagne Tennis for kids. Door dit project krijgen 22.500 Britse kinderen dit jaar de kans om kennis te maken met de tennissport. Ze krijgen les en een gratis tennisracket.