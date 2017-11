Prins Christian van Hannover, stiefzoon van prinses Caroline van Monaco, trouwt volgend jaar maart in Lima met zijn uit Peru afkomstige verloofde Alessandra de Osma. Voor het huwelijk zijn volgens het Duitse weekblad Bunte drie dagen uitgetrokken: 15 tot 17 maart.

Volgens Bunte is het de vraag of veel naaste familie van prins Christian (32) aanwezig zal zijn. Zijn eerder dit jaar getrouwde oudste broer erfprins Ernst August bijvoorbeeld ontbreekt wellicht omdat zijn kersverse vrouw erfprinses Ekaterina in maart 2018 is uitgerekend voor hun eerste kind.

Stiefmama Caroline zal waarschijnlijk ook niet naar Zuid-Amerika afreizen. Haar broer vorst Albert viert in dezelfde week zijn zestigste verjaardag en daarnaast loopt de alleen nog op papier met Christians vader prins Ernst August gehuwde Caroline daar het risico haar man tegen het lijf te lopen.

Ernst August ontbrak afgelopen zomer op de bruiloft van zijn oudste zoon, met wie hij in de clinch ligt over het familiebezit, maar met Christian zijn de relaties nog goed en Bunte verwacht dat hij naar het huwelijk zal komen.