Kroonprins Haakon van Noorwegen en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit hadden eigenlijk een andere naam in gedachten voor hun dochter Ingrid Alexandra. De dertienjarige prinses zou eigenlijk de naam Tyra Eufemia krijgen maar het kroonprinselijk paar koos uiteindelijk toch voor een iets toegankelijkere naam.

“We wilden Ingrid Alexandra eigenlijk Tyra Eufemia noemen, maar we durfden het niet omdat we dachten dat het te afwijkend was”, onthulde Mette-Marit dinsdag volgens Noorse media tijdens de opening van de expositie Dronningens Ja (koninginnen Ja) in Trondheim. “Als ze vandaag zou zijn geboren dan had ze een andere naam gehad, maar we zijn ook heel blij met de naam Ingrid Alexandra.”

Tyra is een ouderwetse naam in Noorwegen die niet vaak meer wordt gebruikt. In het verleden kwam de naam wel vaker voor in de Noorse koninklijke familie. De Noren hebben verder een koningin gehad die Eufemia heette. Zij was de vrouw van koning Haakon V van 1299 tot haar dood in 1312.

Prinses Ingrid Alexandra is het eerste kind van Haakon en Mette-Marit. De toekomstig koningin werd geboren op 21 januari 2004 in Oslo.