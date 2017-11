Koning Willem-Alexander heeft woensdag op Paleis Noordeinde Jetta Klijnsma beëdigd tot nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.

Ze wil ,,als een soort van plakselpot” de samenwerking tussen Drenthe en de politiek in Den Haag verder verstevigen, zei ze eerder deze maand toen de ministerraad formeel instemde met haar benoeming.

Klijnsma was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II. Voor die tijd was zij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Ze volgt partijgenoot Jacques Tichelaar op. Die moest in maart vertrekken na ophef over zijn rol bij een klus die door de provincie Drenthe werd gegund aan zijn schoonzus.

Klijnsma (60) is geboren in Hoogeveen.