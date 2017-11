Koning van Bhutan met gezin in India

Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck van Bhutan en zijn echtgenote koningin Jetsun Pema brengen een vierdaags bezoek aan India. Ook het Bhutaanse prinsje Jigme Namgyel Wangchuck is mee.

Het gezin werd woensdag in New Delhi verwelkomd door president Ram Nath Kovind. Dinsdag na aankomst hadden ze al een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van India, Sushma Swaraj.

India is Bhutans grootste handelspartner. ”De band tussen India en Bhutan wordt gekenmerkt door begrip en wederzijds vertrouwen. Het bezoek van de koning van Bhutan past in een een langdurige traditie van uitwisselingen op hoog niveau tussen de twee landen”, staat in een aankondiging van de Indiase overheid.

Het officiële bezoek duurt tot en met vrijdag. Een van de gespreksonderwerpen is het voorbereiden van de viering van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen de beide landen.